Вночі Росія атакувала об'єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки в Києві та семи областях, відомо про щонайменше десять постраждалих, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"На Дніпропетровщині ворог кілька разів за ніч атакував об'єкти водоканалу. Це свідомий терористичний удар, мета якого – залишити людей без води. У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також у Запоріжжі під ударом були теплові мережі, на промисловому підприємстві пошкоджено водогін, у Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, у Києві був ракетний удар по цивільній інфраструктурі.

За словами прем'єра, у морі поблизу Одеси росіяни атакували два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тисяч тонн зерна.