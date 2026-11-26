Фото: Інтерфакс-Україна / Адріана Муллаянова

Малочисельний мітинг проходить під КМДА з вимогою не допустити забудови на місці Літературного скверу на вулиці Гончара в центрі Києва. Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на місці перебуває близько 20 учасників мітингу та декілька правоохоронців. Фото: Інтерфакс-Україна / Адріана Муллаянова Мітинг проти забудови Літературного скверу в Києві.

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Мітингарі тримають транспаранти з гаслами: "Сквер не товар", "Літературний сквер – наш сад , а не майданчик для забудови", "Розвивайте, а не продавайте". Вони також скандують: "Геть від Літскверу!".

До учасників акції вийшла депутатка Київської міської ради Дінара Габібулаєва, яка висловила солідарність з учасниками акції та пообіцяла виступити в міській раді з вимогою не допустити знищення скверу.

"Я точно можу зі своєї сторони пообіцяти, що максимально зараз в залі буду говорити з депутатами, тому що це мій район – це вулиця, по якій я шість років кожен день ходила. Для мене ця тема близька. Я сподіваюся, що не буде незаконної забудови".

Акція проходить мирно.