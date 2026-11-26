Ворог завдав удару бойовим дроном по Київському району Харкова, загинула жінка, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Є інформація про загиблу жінку", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Ворог завдав удару бойовим дроном по Київському району Харкова, загинула жінка, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Є інформація про загиблу жінку", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
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