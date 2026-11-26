Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) в четвер розглядає апеляційні скарги на запобіжний захід підозрюваному у справі "Карфаген-2" колишньому першому заступнику начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генералу Сергію Дуці, засідання проходить у відкритому режимі.

Перед початком засідання суд розглянув можливість проведення трансляції та дозволив її.

Раніше ВАКС обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 65 млн грн, в той час як прокуратура просила заставу в 100 млн грн. 13 листопада за Дуку було внесено повну суму застави і в той же день він вийшов із СІЗО.

Наразі АП ВАКС розглядає апеляції і сторони захисту, і сторони обвинувачення.

Захист Дуки попросив суд зобов'язати сторону обвинувачення надати оригінали доказів, зокрема протоколи огляду. Це клопотання задоволено частково.

Трансляція засідання ведеться на ютюб-каналі АП ВАКС.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесено), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, котрий забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.