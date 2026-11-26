Загинув мешканець селища Комишани на Херсонщині через ворожу дронову атаку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні внаслідок атаки російського безпілотника загинув житель селища Комишани. Наразі відповідні служби встановлюють особу та вік загиблого", – написав він у Телеграмі у четвер.

Раніше Прокудін повідомляв про наслідки ворожих атак на область минулої доби – одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

За даними ОВА, під ворожими дроновими атаками, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Чорнобаївка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Новокаїри, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Веселе та Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок.