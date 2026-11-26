За минулу добу росіяни завдали 812 ударів по населених пунктах Запорізької області: скерували 614 БпЛА, здійснили 25 авіаційних атак, 142 рази обстріляли з артилерії та 4 – з РСЗВ, повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"У Запоріжжі військовослужбовці рф завдали удару з РСЗВ по житловому кварталу. Поранення отримали дев'ятеро людей, в тому числі двоє дітей віком 5 та 11 років. Окрім того росіяни вдарили по місту двома керованими авіабомбами та скерували два ударних БпЛА. Через атаки поранено восьмеро людей, в тому числі дитина", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Розумівці ворожий FPV-дрон влучив у цивільну автівку. Поранено 51-річного чоловіка.

Загалом окупанти обстріляли 46 населених пунктів. До поліції надійшло 381 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів громадян.

Поліцейські разом із працівниками СБУ документують наслідки воєнних злочинів армії рф. За кожним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч.1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Також за минулу добу працівники поліції евакуювали 15 людей – сімох жінок та вісьмох чоловіків. Евакуація проводилася з Кушугума, Балабиного, Комишувахи та Лисогірки.