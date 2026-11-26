Волинські митники у пункті пропуску "Ягодин" затримали та тимчасово вилучили на склад партію свіжозрізаних квітів у кількості 57,8 тис. штук орієнтовною вартістю 1,3 млн грн через приховування від митного контролю, повідомила Державна митна служби України (ДМС) у четвер.

За даними відомства, вантаж походженням із Канади ввозили в Україну автотранспортом із Польщі. Під час огляду митники виявили розбіжності між товаросупровідними документами та фактичним вмістом майже за половиною товарних позицій: замість задекларованих вазонів у транспорті перевозили троянди, хризантеми, скімії, еустоми, брунії та гербери. Із 12 тонн перевіреного вантажу незаявленими до митного оформлення виявилися понад 5 тонн квітів.

Щодо порушника складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товару через митний кордон із приховуванням від контролю або поданням неправдивих відомостей), санкція якої передбачає штраф у розмірі від 50% до 100% вартості предметів правопорушення з їх можливою конфіскацією за рішенням суду. Точну вартість вилученого товару встановить товарознавча експертиза.

Раніше, у квітні, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що ринок квітів в Україні на 78% перебуває у "тіні", а загальні втрати державного бюджету від ухилення від оподаткування та контрабандних схем у цьому секторі оцінюються у 2 млрд грн на рік.