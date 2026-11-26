Місто Львів готове викупити спортивний комплекс в "Укрзалізниці" за оціночною вартістю понад 36,5 млн грн, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Спортивний комплекс "Укрзалізниці" у Львові має залишитися спортивним комплексом! Говорив про це з керівником "Укрзалізниці" та міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту. Маємо спільне розуміння, що потрібно передати цей об’єкт в управління міста. Водночас розуміємо, що для "Укрзалізниці" це фінансовий ресурс. Тому Львів готовий компенсувати його оціночну вартість – понад 36,5 млн грн", - написав він у телеграм.

За словами Садового, метою є зберегти спортивний комплекс, розвивати його та створити тут, зокрема, простір для занять спортом ветеранів. "Сподіваюся, спільно знайдемо правильне рішення", - зазначив він.

Як повідомлялось. УЗ у вересні цього року було презентовано 25 об'єктів у різних областях України представникам ринку нерухомості, де тоді потенційним покупцям, продаж непрофільних активів є частиною масштабної програми оптимізації витрат залізниці. В середині листопада АТ "Укрзалізниця" (УЗ) виставило на аукціони в системі "Prozorro.Продажі" перші об'єкти непрофільної та надлишкової нерухомості, зокрема майно "Адабаського кар'єра" в Кіровоградській області та кілька інших об'єктів у різних регіонах країни.

Передбачається, що на аукціони "Укрзалізниця " планує виставляти як адміністративні та службові будівлі, так і складські приміщення, торговельні об'єкти, заклади харчування, а також спортивно-оздоровчі комплекси, розташовані Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях.