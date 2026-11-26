Делегація Українського Червоного Хреста ознайомилася з діяльністю Палестинського Червоного Півмісяця.

“Делегація Українського Червоного Хреста на чолі з генеральним директором Іллею Клецьковським здійснила робочий візит до Палестинського Червоного Півмісяця”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Під час зустрічі з президентом Палестинського Червоного Півмісяця Юнісом Аль-Хатібом та генеральним директором Халедом Абу Гушем було обговорено гуманітарні виклики та особливості надання допомоги населенню в умовах збройних конфліктів. Окрему увагу приділили забезпеченню доступу до допомоги, безпеці гуманітарного персоналу та безперервності роботи служб реагування.

Делегація також ознайомилася з практичною діяльністю Палестинського Червоного Півмісяця на Західному березі річки Йордан, зокрема з роботою пункту першої допомоги, організацією гуманітарного реагування на місцевому рівні та діяльністю волонтерських команд.

“Візит став можливістю обмінятися досвідом гуманітарного реагування, обговорити сучасні підходи до допомоги постраждалому населенню та перспективи подальшої співпраці між організаціями в рамках посилення глобальної гуманітарної спроможності Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, об’єднаного спільною місією та Основоположними принципами”, - зазначили в УЧХ.