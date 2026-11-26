Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України затримала ще одного російського інформатора – мобілізованого львів'янина, який наводив ворожий вогонь на позиції оборонців Донеччини.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що російські спецслужбісти завербували військового за допомогою так званого прийому "медової пастки".

"Для цього вони згенерували за допомогою штучного інтелекту декілька фото дівчат і створили під них фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соцмереж", – йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, як зазначає українська спецслужба, окупанти вийшли на мобілізованого, коли він шукав близьких стосунків на профільних інтернет-ресурсах.

"Після налагодження близького контакту із "дівчатами", військовий почав передавати ворогу локації українських військ в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою", – уточнюють у відомстві.

Встановлено, що одна з його "контактів" представилася медикинею Національної гвардії України та обіцяла побачення, якщо він надасть координати своєї бригади ЗСУ на Слов'янському напрямку.

За даними СБУ, окрім пунктів базування особового складу, зловмисник фіксував на телефонну камеру розташування складів з боєприпасами та зосередження військової техніки бойового з'єднання української армії.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта і затримали його за місцем проходження служби.

Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони, що перебували у радіусі розвідактивності російського інформатора.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи в інтересах країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта як державна зрада.