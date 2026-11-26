З 27 листопада застосунок "Київ Цифровий" переходить на нову платіжну систему, через що з інтерфейсу зникне розділ "Картки" та стане неможливим розрахунок раніше збереженими картками, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

"27 листопада Київ Цифровий перейде на нову платіжну систему: що потрібно знати користувачам. Після оновлення більше не буде окремого розділу "Картки". Тому не можна буде оплачувати послуги збереженою банківською карткою", – йдеться у повідомленні на сайті КМДА у четвер.

Повідомляється, що оплату, як і раніше, можна буде здійснювати через Apple Pay, Google Pay або шляхом введення реквізитів картки вручну, попередньо оновивши застосунок до останньої версії.

"Щоб уникнути проблем з оплатою транспортних послуг і купівлею квитків заздалегідь, оновіть застосунок до останньої версії. Усі платіжні дані шифрують і захищають відповідно до міжнародного стандарту безпеки Payment Card Industry Data Security Standard", – наголосили в КМДА.