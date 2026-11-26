Завершилася серія з десяти навчальних курсів для військових комунікаційників, проведених Міністерством оборони України за підтримки Представництва НАТО в Україні. Упродовж семи місяців підготовку пройшли 200 військовослужбовців Сил оборони України, повідомляє Представництво НАТО в Україні.

Як розповіли у Представництві, програма охопила різні напрями військових комунікацій: від стратегічного планування й аналітики до медіавиробництва та управління комунікаційними командами. У навчанні взяли участь представники різних складових Сил оборони, зокрема Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Держспецзв'язку, які служать у бойових підрозділах. Учасники поєднували підходи НАТО з унікальним українським досвідом, набутим під час повномасштабної війни.

Усі навчальні курси проводяться Україні в межах Комплексного пакета допомоги НАТО за підтримки Представництва НАТО в Україні. Це дало змогу охопити комунікаційників усіх складових Сил оборони без необхідності виїжджати за кордон. Навчальні плани розробили Департамент стратегічних комунікацій Міноборони спільно з НАТО.

За підсумками десяти курсів учасники високо оцінили навчання та його практичну користь. Українська сторона визначила проєкт як пріоритетний. Це свідчить про значення стратегічних комунікацій для оборони та для взаємосумісності Сил оборони України з НАТО.

У представництві повідомили, що у 2027 році організатори планують масштабувати проєкт і вдосконалювати програму з урахуванням відгуків випускників та інструкторів. Стратегічна мета – сертифікація курсів, які будуть проводитися вищими військовими навчальними закладами за стандартами НАТО в Україні. Представництво НАТО в Україні прагне зробити таку підготовку доступною для більшості військових комунікаційників Сил оборони України.