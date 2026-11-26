Чоловіка, який вчинив самопідпал у Варшаві, вдалося врятувати, наразі він у реанімації; за даними консульського відділу посольства України в Польщі, постраждалий із високою ймовірністю є громадянином України, повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

У відомстві розповіли, що співробітники консульського відділу посольства України в Республіці Польща встановили контакт із польською поліцією.

"За отриманою інформацією, постраждалий, з високим ступенем імовірності, є громадянином України. Наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи. Чоловіка вдалося врятувати, наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Додаткова інформація щодо стану його здоров'я очікується від польських компетентних органів та медиків", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що посольство встановило контакт із матір'ю постраждалого та надаватиме їй необхідне сприяння. У МЗС додали, що ситуація перебуває на особливому контролі посольства.

Раніше польські медіа повідомляли, що увечері 25 листопада у Варшаві поблизу Президентського палацу та будівлі Міністерства культури вчинив самопідпал 22-річний український чоловік.

Громадянство постраждалого в етері телеканалу TVP Info підтвердив польський сенатор і колишній міністр закордонних справ Гжегож Схетина, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.