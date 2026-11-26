Новий заступник міністра молоді і спорту Сергій Білов відповідатиме за формування та розвиток державної молодіжної політики, а також політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

"Одним із ключових пріоритетів стане розроблення нової стратегії молодіжної політики. Вона має закласти основу для комплексних рішень, спрямованих на розширення можливостей молодих українців – від доступу до якісної освіти, першого робочого місця та житла до розвитку підприємництва, самореалізації й участі в ухваленні рішень. Стратегічна мета – створення умов, за яких молодь пов'язуватиме своє майбутнє з Україною", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності робота буде зосереджена на формуванні цілісної державної політики, яка забезпечить узгоджену взаємодію державних інституцій, територіальних громад і громадянського суспільства, а також визначить конкретні механізми реалізації відповідних рішень.

До призначення в Мінспорту Білов координував питання освіти, молодіжної політики, культури та спорту у Запоріжжі. Раніше очолював департамент культури і туризму Запорізької міської ради.

У відомстві зазначають, що серед результатів його роботи – розвиток мережі молодіжних центрів у Запоріжжі, участь в організації повернення десятків тисяч дітей до очного навчання в умовах повномасштабної війни та формування міської політики ідентичності. Зокрема, Білов ініціював розроблення Програми ідентичності Запоріжжя до 2030 року, а також очолює робочу групу з локальної ідентичності експертної платформи IDEM, що працює над напрацюванням рішень для державної політики у сфері української національної та громадянської ідентичності.

Як повідомлялося, 25 листопада Кабінет міністрів призначив Сергія Білова заступником міністра молоді та спорту.