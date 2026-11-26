У Києві відбулася презентація результатів третього дослідження Фундації Олени Зеленської "Індекс майбутнього", присвяченого розвитку здібностей українських підлітків віком 12-17 років, доступності можливостей для їх реалізації та планам молоді щодо майбутнього проживання.

"Перший "Індекс у майбутньому" в 2024 році був саме комплексним, і він дав нам широку картину дитячого добробуту – від безпеки і освіти до ментального здоров'я, соціальних зв'язків і матеріальних умов. У 2028-му проведемо вже наступне таке комплексне дослідження, і будемо мати результат, який можемо порівняти. Минулого року ми досліджували професійні плани та очікування підлітків, як вони бачать своє майбутнє.. Цьогорічне дослідження про те, як українські підлітки відкривають і розвивають свої таланти", – сказала перша леді України Олена Зеленська під час презентації дослідження, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами дослідження, 74% опитаних підлітків оцінили власні здібності на 6 балів і вище за 10-бальною шкалою, середня оцінка становила 7 балів. Водночас 67% підлітків мають здібності або інтереси, які хотіли б розвивати, але поки цього не роблять. Про такі здібності чи інтереси своїх дітей повідомили також 66% батьків та опікунів.

Доступність можливостей для розвитку залежить, зокрема, від місця проживання. Заклади позашкільної освіти є лише у 12,5% населених пунктів України, а власні укриття мають 35,7% таких закладів. У сільській місцевості батьки частіше вказують на брак занять поблизу, тоді як у містах і серед родин, які вимушено переїхали, перешкодою частіше стає їхня вартість.

Дослідники також з'ясували, що 60,5% опитаних підлітків віком 15-17 років хотіли б постійно жити в Україні, тоді як 22,7% обрали б проживання за кордоном. Бажання залишитися в Україні частіше висловлювали підлітки, які вірять у майбутнє країни та задоволені своєю школою.

В основному опитуванні взяли участь 4 050 підлітків і 3 176 їхніх батьків та опікунів.

Дослідження провела Фундація Олени Зеленської у партнерстві з KSE Institute, команда якого розробила методологію.