Міністерство оборони України оновило правила вступу до військових вищих навчальних закладів, щоб зробити військову освіту доступнішою для захисників, зокрема для тих, хто зазнав поранень, переніс ампутації або має хронічні захворювання.

"Зокрема, розширено вікові межі для вступу до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) в особливий період, спрощено медичний відбір та оновлено офіцерські курси", – повідомляє пресслужба міністерства.

Так, згідно з нововведеннями, впровадженими наказом Міноборони від 20 жовтня 2026 року, під час дії воєнного стану військовослужбовці не проходитимуть медичний огляд військово-лікарськими або лікарсько-льотними комісіями під час вступу на навчання.

"Військовослужбовці, які зазнали поранень, перенесли ампутації або мають хронічні захворювання, не повинні втрачати можливість професійно розвиватися у війську. Вони мають право здобувати військову освіту, проходити фахові курси та претендувати на вищі посади. Тому на період дії воєнного стану ми скасовуємо обов'язковий медичний огляд під час вступу на навчання для даної категорії осіб. Це дозволить військовослужбовцям розвивати свої компетентності, будувати військову кар'єру та продовжувати служити, використовуючи свій досвід і знання на користь війська", – пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан.

Зміни поширюються на військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерів, які вступають до магістратури, та офіцерів, які вступають на курси професійної військової освіти.

Правила стосуються саме вступу на навчання військовослужбовців під час дії воєнного стану і не означає загального скасування вимог щодо придатності до військової служби.

Водночас для вступників з числа цивільної молоді проходження медичного огляду залишається обов'язковим.

Крім того, за новими правилами під час особливого періоду на курси базового (L-1A) та фахового (L-1B) рівнів зможуть вступати цивільні кандидати зі ступенем вищої освіти не нижче бакалавра віком до 45 років. Така сама вікова межа передбачена для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу з відповідною освітою, які вступають на підготовку для подальшого проходження служби на офіцерських посадах.

"У звичайному порядку вікова межа для цих кандидатів – до 32 років", – нагадали в міністерстві.

Для офіцерів під час особливого періоду передбачено межу до 45 років для L-1C, до 50 років для L-2 та L-3, та до 55 років для L-4.

Для вступу на магістерські програми за спеціальностями К5 "Військове управління" та К6 "Забезпечення військ (сил)" граничний вік в особливий період становить 50 років, за спеціальністю К3 "Національна безпека" – 55 років.

Під час особливого періоду підготовку на тактичному рівні розділять за штатно-посадовими категоріями: штабний курс батальйонного рівня для підготовки до посад зі штатно-посадовою категорією "майор" (L-2A), та командно-штабний курс бригадного рівня для підготовки до посад зі штатно-посадовою категорією "підполковник" (L-2B).

На оперативному рівні передбачені курс офіцерів штабів армійських корпусів для посад зі штатно-посадовою категорією "підполковник" в органах військового управління (L-3A) та штабний курс офіцерів об'єднаних штабів для посад зі штатно-посадовою категорією "підполковник", "полковник" (L-3B).

У мирний час офіцери сил оборони здобуватимуть оперативний рівень на єдиному курсі L-3 в Національному університеті оборони України. Офіцери медичної служби проходитимуть відповідну підготовку в Українській військово-медичній академії.

Для вступу на курс вищого керівного складу стратегічного рівня L-4 вимоги стали жорсткішими. Кандидат має служити на посаді зі штатно-посадовою категорією не нижче "полковник" або "капітан 1 рангу", мати військове звання не нижче "підполковник" або "капітан 2 рангу", мати ступінь магістра та оперативний рівень військової освіти L-3, бути віком до 50 років, а під час особливого періоду – до 55 років, а також мати рекомендацію щодо направлення на навчання за результатами службової діяльності та відповідно до індивідуального плану управління кар'єрою.

"Курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики L-5 тепер призначений не лише для чинних керівників, а й для підготовки військовослужбовців і, за потреби, державних службовців до подальшого призначення на керівні посади у сфері оборони та безпеки", – додали в міністерстві.

Зарахування на курси професійної військової освіти здійснюватиметься наказами керівників вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Зарахування офіцерів на магістерські програми за державним замовленням здійснюватиметься наказом керівника служби персоналу Міноборони.

Списки на курси L-1A+L-1B подаватимуть до 15 травня року вступу, а під час особливого періоду – не пізніше ніж за п'ять діб до початку навчання. Списки на курси L-1C, L-2, L-3 та L-4 подаватимуть не пізніше ніж за місяць до початку навчання.

"Оновлені правила мають забезпечити більш гнучку підготовку військових фахівців, скоротити адміністративні процедури та врахувати потреби сил оборони під час особливого періоду. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування", – резюмували в міністерстві.