Троє людей постраждали у Городні, літня жінка – в Олишівські громаді (обидва – Чернігівська обл.) через атаку безпілотником, окупанти також обстрілювали FPV-дронами Семенівку, Корюківку, Новгород-Сіверський, пошкоджені лікарня, школа, підприємства, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Троє людей постраждали в Городні через удар "геранню" по пилорамі. Двох чоловіків ушпиталили, один лікується амбулаторно. Рятувальники оперативно загасили пожежу на місці влучання", – написав він у Телеграмі у четвер, 26 листопада, вранці.

За даними ОВА, у Семенівці унаслідок ударів FPV-дронами пошкоджена лікарня і школа. Пізно ввечері ворог завдав удару по території підприємства в Корюківці. Пожежу там загасили. У селі Олишівської громади постраждала жінка старшого віку. Через дронову атаку там пошкоджений будинок, зайнялися господарчі будівлі.

Уже з самого ранку росіяни вдарили по оселі в Новгороді-Сіверському. Будинок загорівся.