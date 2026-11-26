Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко допускає перенесення канікул для зміщення освітнього процесу в школах у разі погіршення ситуації електро- і водопостаченням, але розраховує, що цього робити не доведеться.

"В Міністерстві освіти розроблені певні алгоритми дій, ми зараз їх введемо відповідними розпорядчими документами, які передбачають три умовні рівня загроз для організації освітнього навчального процесу", – сказав Бутенко журналістам під час презентації дослідження "Індекс майбутнього 2026. Дослідження факторів розвитку талантів в Україні", відповідаючи на запитання про механізми, які Міносвіти буде вживати, якщо ситуація з електропостачанням та безпекою в містах погіршиться, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що уже сьогодні в Києві і в багатьох інших містах є достатні загрози через постійні ворожі атаки, перебої з електропостачанням та водопостачанням, тому кожна школа має розуміти, які зараз у неї можливості, наскільки вистачає генерацій.

"Відповідно, для цього потрібно перерозподіляти уроки. Наприклад, уроки, які не потребують великого енергоспоживання, наприклад, трудове навчання, віднести на більш пізній період або роботу з комп'ютерами, відкласти, змінити розклад", – додав він.

Бутенко констатував, що можуть застосовуватися і більш сурові заходи, якщо довгий час не буде електро- та водопостачання.

"На жаль, змушені будемо тоді вживати екстра заходів. Я дуже сподіваюся, що нам цього не доведеться робити – переносити канікули для того, щоб зміщувати освітній процес", – заявив міністр.

В той же час, він констатував, що для збереження якості освіти і подолання освітніх втрат деколи варто зробити паузу і перенести освітній процес на період, коли будуть подолані чи інші труднощі.