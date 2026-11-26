Російські війська атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області, є поранений, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Майже 20 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками", – написав він у телеграм.

За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударом були райцентр і Марганецька громада Постраждав 46-річний чоловік, він лікується амбулаторно. У Павлограді пошкоджено заправку та торговельний центр.

У Кривому Розі РФ атакувала складську будівлю та магазин, у Новопільській громаді на Криворіжжі пошкоджено інфраструктуру. У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджено агропідприємство, сталася пожежа.

Центральна частина Кривого Рогу залишилася без нормального електропостачання після атаки РФ, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Через останню ворожу атаку по об'єкту інфраструктури значні проблеми з електрикою в центральній частині міста. Системи теплозабезпечення та водозабезпечення переходять на генератори. Зупинення комунального електротранспорту", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, російські війська ввечері середи атакували реактивними дронами-камікадзе інфраструктуру Кривого Рогу та його околиць.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ становить сім чоловік, повідомляє ДСНС України.

"7 людей постраждали внаслідок нічної атаки рф. Ще 4 людей евакуювали, серед них – 2 дітей", – йдеться в ранковому повідомленні служби в телеграм.

Як зазначається, РФ атакувала Деснянський район столиці. За однією з адрес внаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях, за іншою також горіли нежитлові споруди. Усі пожежі ліквідовано.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, 4 людей загинули, ще 6 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули двоє людей, зазнав поранень 26-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 18 і 39 років та 38-річний чоловік; у м. Златопіль поранено чоловіків 43 і 60 років; на дорозі біля с. Довжик загинули двоє людей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Кількість поранених внаслідок ранкового удару РФ по Шевченківському району Запоріжжя становить дев'ять, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Херсонщину, є загиблий і поранений, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – дістала поранення", – написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, під ударами дронів, авіації та артилерії перебували Херсон і понад 30 населених пунктів області, зокрема Антонівка, Чорнобаївка, Берислав і Дніпровське. Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.

"Серед них – двоє дітей віком 5 та 11 років", – написав він у телеграм.