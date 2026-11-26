Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що відомство напрацювало чотири моделі національного мультипредметного тесту (НМТ), а який саме застосують буде вирішено після ухвалення Верховною Радою відповідного базового закону щодо вступної кампанії 2027 року.

"Напрацювали 4 модель НМТ, які можуть бути, але НМТ у нас в прерогативі парламенту. Тому, будемо чекати рішення наших народних депутатів, і в залежності від базового рішення депутатів ми застосуємо той чи інший алгоритм, який у нас напрацьований", – сказав Бутенко журналістам під час презентації дослідження "Індекс майбутнього 2026. Дослідження факторів розвитку талантів в Україні", відповідаючи на питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", чи визначилося уже міністерство з форматом НМТ-2027.

Як повідомлялося, 28 жовтня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440, який визначає правила державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року, і залишити як і в попередньому році модель національного мультипредметного тесту (НМТ) із чотирма предметами.

Водночас Комітет відправив на доопрацювання альтернативний законопроєкт №15440-1 авторства голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної і декількох десятків депутатів щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ до трьох і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

У 2025-2026 роках вступники складали НМТв один день із чотирьох навчальних предметів – "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

Після призначення міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що НМТ слід оптимізувати з урахуванням сучасних воєнних реалій. Пізніше він обговорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливість запровадження зимової сесії НМТ. Згодом Бутенко заявляв, що математика має залишатися обов'язковим предметом у НМТ, а дискусія може йти лише про обсяг і складність. Також, за його словами, ще обговорюється декілька підходів до зміни системи НМТ на наступний рік, зокрема впровадження можливості перездати тест повторно.

Директор Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповідала, що наразі обговорюється перехід на дводенну модель НМТ і можливість перездачі.