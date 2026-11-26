Центральна частина Кривого Рогу залишилася без нормального електропостачання після атаки РФ, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Через останню ворожу атаку по об'єкту інфраструктури значні проблеми з електрикою в центральній частині міста. Системи теплозабезпечення та водозабезпечення переходять на генератори. Зупинення комунального електротранспорту", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, російські війська ввечері середи атакували реактивними дронами-камікадзе інфраструктуру Кривого Рогу та його околиць.