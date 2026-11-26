Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Херсонщину, є загиблий і поранений, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – дістала поранення", – написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, під ударами дронів, авіації та артилерії перебували Херсон і понад 30 населених пунктів області, зокрема Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Берислав і Дніпровське. Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/16769