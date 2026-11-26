Сили ППО в ніч на четвер знешкодили 87 із 113 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, противник також атакував балістичними ракетами "Іскандер-М", "Циркон" і С-400 з Брянської та Курської областей РФ. Кількість ракет і дані про їх збиття не наводяться.

Дрони Shahed (76 з них реактивні), Гербера і дрони-імітатори типу "Пародія" запускали з напрямків Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), з окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Зафіксовано влучання на 20 локаціях і падіння уламків на шести. Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БпЛА.