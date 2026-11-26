Сили оборони знешкодили за минулу добу 2 319 російських окупантів і чотири літаки, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно ранкового зведення генштабу, загальні бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року особового складу – близько 1 645 899 (+2 319) осіб, танків – 12 512 (+5) од, бойових броньованих машин – 25 992 (+18) од, артилерійських систем – 52 825 (+24) од, РСЗВ – 2 304 (+3) од, засобів ППО – 1 771 (+2) од, літаків – 456 (+4) од, наземних робототехнічних комплексів – 3 229 (+9) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 621 002 (+989) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 180 094 (+495) од, спеціальної техніки – 4 943 (+6) од.

Між тим, 25 листопада Генштаб заявляв, що 24 листопада та в ніч на 25 листопада Сили оборони уразили аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ, звідки злітають винищувачі МіГ-31 – носії ракет "Кинджал". За попередньою інформацією, уражено три МіГ-31 і два Су-34. Ступінь пошкоджень і кількість уточнювалися.