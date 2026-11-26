Російські війська атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області, є поранений, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Майже 20 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударом були райцентр і Марганецька громада, там постраждав 46-річний чоловік, він лікується амбулаторно. У Павлограді пошкоджено заправку та торговельний центр.

У Кривому Розі РФ атакувала складську будівлю та магазин, у Новопільській громаді на Криворіжжі пошкоджено інфраструктуру. У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджено агропідприємство, сталася пожежа.