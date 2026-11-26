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Щонайменше дві людини загинули внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок влучання у багатоповерхівку одна людина загинула... Ще одне тіло загиблої людини знайдено у квартирі, куди влетів ворожий "шахед", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомила, що в будинку горить квартира на 15 поверсі, є інформація про заблокованих під завалами людей. Відомо про трьох постраждалих.

Джерело:

https://t.me/ihor_terekhov/5059

https://t.me/ihor_terekhov/5060

https://t.me/ihor_terekhov/5061