Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) і Фонд Східна Європа підписали декларацію про співпрацю у рамках якої Естонія виділяє 100 тис. євро на підключення ще 240 українських шкіл до державної цифрової освітньої екосистеми "Мрії".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", декларація підписана головною виконавчою директоркою ESTDEV Андреа Ківі і президентом Фонду Східна Європа Віктором Ляхом.

На підписанні також були присутні міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та перша заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.

Документом передбачено, що адміністрація шкіл та вчителі отримають рекомендації та практичну підтримку для інтеграції платформи у свою щоденну роботу та ефективного використання її цифрових інструментів. Це допоможе школам зміцнити комунікацію, оптимізувати освітні процеси та підтримувати безперервність навчання протягом складних зимових місяців.

"Для нас дуже важливо бути тут і підписати цю угоду – це важливий крок уперед... Естонія вже багато робить в Україні – переважно в Житомирській області, але також у Києві та по всій країні, зокрема у сфері освіти. Завдяки цій співпраці з Фондом Східна Європа 240 українських шкіл отримають доступ до платформи, яка надасть учням більше гнучких можливостей для навчання", – сказав міністр Цахкна.

Він додав, що для Естонії також дуже цінно вчитися в України, бо на його думку, естонці і українці є лідерами у сферах цифровізації, освіти (зокрема в розвитку концепції "електронної школи") та штучного інтелекту.

В свою чергу, виконавча директорка ESTDEV Ківі зазначила, що у цей складний час, коли Росія здійснює агресивний напад, діти повинні продовжувати навчання, і дана ініціатива – це один зі способів, у який організація можемо їх підтримати.

Проєкт буде реалізовано Фондом Східна Європа.

"Безумовно, освіта – це пріоритет номер два для нашого суспільства після захисту країни. Саме тому всі зусилля громадянського суспільства, уряду, місцевої влади та муніципалітетів спрямовані на забезпечення безперервного освітнього процесу в найскладніший для нашої країни час", – заявив президент Фонду Лях.

Він додав, що проєкт "Мрія" був започаткований два роки тому і сьогодні цей застосунок є одним із найпопулярніших серед українців.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія". Наразі у "Мрії" понад 1 млн користувачів та підключено майже 5 тис. шкіл.

В кінці жовтня 2025 року Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту. В травні 2026 року пілотний проєкт "Мрія.Дошкілля" стартував в 40 закладах дошкільної освіти України.

В середині листопада 2025 року, на освітній платформі з'явився розділ "Позашкілля", де було розміщено понад 6 тис. гуртків. На вересень 2026 року у "Мрія.Позашкілля" можна було знайти понад 8 тис. гуртків і секцій (спорт, мистецтво й музика, програмування, наука, техніка та скаутинг). Понад 350 шкіл створили в системі власні гуртки та групи.

У вересні 2026 року в Міністерства цифрової трансформації заявили, що "Мрія" впроваджує пілот національної гейміфікації, що передбачатиме появу у застосунку трьох нових форматів, як от внутрішня валюта "мрійка", короткі щоденні вікторини на різні теми ("кмітливки") та віртуальний простір, де накопичені мрійки можна буде обміняти на квитки в кіно чи заняття з репетиторами.

У жовтні 2026 року Мінцифри анонсувало, що у грудні має розробити та подати законопроєкт щодо функціонування освітнього застосунку "Мрія" та використання електронних документів про освіту.

Очікується, що документ врегулює на законодавчому рівні засади функціонування "Мрії" та використання е-документів про освіту.

Крім того, у грудні Мінцифри та державне підприємство "Дія" мають забезпечити функціонування модулів штучного інтелекту в "Мрії". Очікується, що це дасть змогу скоротити час підготовки вчителів до уроків, покращити використання аналітики успішності та відвідуваності й оптимізувати формування розкладу.