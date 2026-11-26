Внаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці в Новобаварському районі Харкова загинули двоє людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ще одне тіло загиблої людини знайдено у квартирі, куди влетів ворожий "шахед"", – написав він у телеграмі.

За словами Терехова, у будинку горіла квартира на 15-му поверсі, була інформація про заблокованих під завалами людей. Раніше він повідомляв про трьох постраждалих. Ще одне влучання зафіксували в Холодногірському районі.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що екстрені служби працюють у посиленому режимі, триває ліквідація наслідків.