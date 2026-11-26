Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ зросла до семи, повідомляє ДСНС України.

"7 людей постраждали внаслідок нічної атаки рф. Ще 4 людей евакуювали, серед них – 2 дітей", – йдеться в повідомленні служби в телеграмі.

Як зазначається, РФ атакувала Деснянський район столиці. За однією з адрес внаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях, за іншою також горіли нежитлові споруди. Усі пожежі ліквідовано.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про чотирьох постраждалих, двоє з них у тяжкому стані.