26 листопада відзначають Всесвітній день інформації, Міжнародний день чоботаря, День боротьби з ожирінням, Всесвітній день сталого транспорту, Всесвітній день оливкового дерева, Всесвітній день Льюїса.

У США – День подяки.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Аліпія стовпника.

День 1739 Російська агресія - Day 1739 Russian aggression

Всесвітній день сталого транспорту

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 77 / 286.

Щороку 26 листопада світ звертає увагу на транспорт, який не просто переміщує людей і вантажі, а робить це з повагою до планети. Цей день, відомий як Всесвітній день сталого транспорту, стає маяком для тих, хто мріє про міста без заторів, чисте повітря і ефективні шляхи сполучення.

Всесвітній день інформації

Проводиться щорічно з 1994 року за ініціативи Міжнародної академії інформатизації (МАІ), що має генеральний консультативний статус в Економічній і Соціальній радах ООН.

Цього дня 1992 року відбувся перший Міжнародний форум інформатизації, а саме свято було офіційно зареєстровано органами ЮНЕСКО 1994 року.

Інформація завжди відігравала в житті людства дуже важливу роль. А з середини 20 століття внаслідок соціального прогресу і бурхливого розвитку науки і техніки роль інформації незмірно зросла. Її обсяг у світі збільшується постійно. За деякими оцінками, за останні 30 років людством створено стільки ж інформації, скільки за три попередні тисячоліття.

Міжнародний день чоботяра

26 листопада відзначається Міжнародний день чоботяра - професійне свято майстрів і ремісників, які займаються дизайном, виготовленням і шиттям взуття, а також працівників, зайнятих у даному виробництві, і фахівців з ремонту взуття.

Виготовлення взуття та його лагодження - дуже давнє ремесло, і спочатку робота чоботяра була виключно ручною працею, до того ж вельми нелегкою. Адже чоботярам, або черевичникам, доводилося шити всі види взуття вручну - від капців до чобіт.

Сьогодні виготовлення майстрами взуття вручну поступово зникає, поступаючись місцем великим компаніям. Таку розкіш, як кустарне виробництво, можуть дозволити собі лише деякі відомі бренди з історією в не одну сотню років.

Всесвітній день оливкового дерева

Всесвітній день оливкового дерева відзначається щороку 26 листопада, це нова подія, яка порівняно недавно з'явилася в календарі міжнародних святкувань.

Схвалений ЮНЕСКО, цей день присвячений вшануванню оливкового дерева - символу мудрості, миру і процвітання, що має глибоке коріння в багатьох культурах і цивілізаціях Середземномор'я та за його межами.

Всесвітній день Льюїса

Серед попелу найстрашніших в історії Австралії лісових пожеж, коли вигоряли гектари лісів, зникали тисячі тварин і навіть люди, одне зображення облетіло весь світ: обпечений коала на ім’я Льюїс, якого рятувала жінка, використовуючи свою сорочку як ковдру. Це всесвітньо відома історія — це був символ надії, болю і людяності. Саме в пам’ять про цього коалу ініціатори зоозахисного руху започаткували World Lewis Day — Всесвітній день Льюїса, який щорічно відзначають 26 листопада.

День подяки

День подяки - це національне світське свято з релігійним підтекстом. Офіційно Святкується в Сполучених Штатах Америки з 1789-го року та припадає на четвертий четвер листопада. Цей день американці проводять в теплому родинному колі. За обідом збирається декілька поколінь, щоб подякувати за всі дари, що вони отримали протягом року. Канада – друга країна, де відзначають це свято, проте дата святкування дещо відрізняється і припадає на другий понеділок жовтня.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Пилипа Семеновича Морачевського (1806–1879), українського письменника, поета, перекладача (першого перекладача Євангелія сучасною українською мовою), науковця, лексикографа, книгознавця, просвітителя, педагога;

150 років від дня народження Віктора Курмановича (1876-1945), військового діяча, борця за незалежність України у XX столітті;

140 років від дня народження Михайла Михайловича Годліна (1886–1973), українського ґрунтознавця;

130 років від дня народження Григорія Івановича Коляди (1896–1977), українського книгознавця, педагога;

130 років від дня народження Миколи Миколайовича Сиротиніна (1896–1977), українського патофізіолога;

130 років від дня заснування (1896) Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського (на той час – Чернігівська губернська вчена архівна комісія та її історичний музей);

100 років від дня народження Олексія Андрійовича Братка-Кутинського (1926–1993), українського філософа, психолога, письменника, учасника руху опору;

85 років від дня народження Євгена Ґратовича (1941), американського скрипаля, педагога українського походження.

Ще цього дня:

1901 - У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету;

1917 - У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут "вільного козацтва", ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріаті внутрішніх справ і демобілізаційний комітет;

1966 - У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі приливну електростанцію;

1968 - Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства;

1977 - У Львові відкрито пам'ятник першодрукареві Івану Федорову;

2018 - В Україні запровадили воєнний стан на 30 днів після інциденту в Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона вчинила відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

Церковне свято

Преподобного Аліпія стовпника

Преподобний Аліпій Стовпник народився в 522 році в м. Адріанопіль в Пафлогонії. Його мати, благочестива християнка, рано овдовіла й, знаючи про Божественне покликання сина, доручила його виховання Феодору, єпископу Адріанопольскому. Під час народження сина мати бачила чудесне видіння, вся кімната була наповнена Божественним сяйвом – це було ознакою майбутнього праведного життя Аліпія. За богоугодне життя єпископ висвятив св. Аліпія в сан диякона.

Одного разу преподобному, який супроводжував свого владику до Константинополя, з’явилася в сонному видінні св. мучениця Євфимія і сказала, щоб він повернувся на батьківщину і на місці занедбаного язичницького цвинтаря заснував церкву на честь її святого імені. Преподобний виконав Божественну вказівку й поклав початок подвижницькому життю.

Поруч із храмом, під відкритим небом, на верху язичницького гробу святий спорудив собі стовп, на якому звершував подвиг 53 роки в безперестанних молитвах до Бога, навчаючи й наставляючи багатьох, хто приходив до нього. Біси, що жили на язичницькому цвинтарі, спокушали подвижника, але переможені молитвою й стійкістю святого, назавжди полишили це місце. За свої подвиги обранець Божий удостоївся благодатного дару пророцтва, вигнання бісів та зцілення недугів.

Лише за 14 років до смерті святий не зміг більше стояти і через хворобу ніг лежав на боці, безмовно переносив тяжкі страждання й смиренно дякував Господу. Поступово біля стовпа виникло два монастирі: чоловічий і жіночий, в яких преподобний ввів строгі чернечі статути й керував ними до своєї кончини. Спочив преподобний Аліпій в 640 р., у віці 118 років.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Микола, Михайло, Назар, Петро, Яків.

З прикмет цього дня:

Поривчастий вітер стихає до вечора: скоро потепліє. Північний вітер: віщує сильні морози. Яскраво мерехтливі зірки: до снігопадів та холодів. Каркають ворони: чекай на відлигу. Зайці тікають з лісу: наближається похолодання. Шум лісу чути: погода зіпсується. Густий ранковий туман: віщує потепління.

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