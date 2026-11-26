Шахраї створюють підроблені сторінки державних установ у соцмережах і пропонують оформити посвідчення водія або документи на авто в обхід встановленої процедури, попереджають кіберполіція та ГСЦ МВС.

"Зловмисники копіюють назви й логотипи, обіцяють посвідчення без навчання та іспитів, оформлення документів через "знайомих" або доставку поштою", – йдеться в повідомленні Національної поліції в телеграмі.

У поліції наголосили, що наслідком можуть стати втрачені кошти, підроблені документи та кримінальна відповідальність. Користуватися варто лише офіційними ресурсами: сайтом hsc.gov.ua, Кабінетом водія і застосунком "Дія".

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/82964