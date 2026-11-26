Американський мільярдер Тодд Боелі підписав угоду з "Лукойлом" про придбання міжнародних активів російської нафтової компанії від імені консорціуму, до якого входить Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), повідомляє Reuters.

"Передача стратегічних активів енергетичної інфраструктури під контроль США або їхніх союзників є одним із ключових пріоритетів політики адміністрації", – цитує агентство представника DFC.

За словами Боелі та представника DFC, угода передбачає обмін цінних паперів "Лукойлу" вартістю $10 млрд на його міжнародні активи. Ці акції раніше належали американським і британським фондам та банкам-депозитаріям і були заморожені після 2022 року. Отримані в результаті обміну акції зберігатимуться на ескроу-рахунку в ОАЕ, а не передаватимуться "Лукойлу".

Угоду має схвалити Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США. Закриття, за словами Боелі, може тривати до року. DFC отримає частку майбутніх прибутків і місце в керівному органі компанії.

За даними джерел агентства, міжнародний портфель "Лукойлу" охоплює діяльність приблизно в 40 країнах, зокрема нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії, і оцінюється приблизно в $16 млрд.

Як нагадує Reuters, раніше придбати ці активи намагалися Gunvor і Carlyle Group, але угоди не були закриті.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/boehly-signs-us-backed-share-swap-deal-buy-lukoil-global-assets-2026-11-25/