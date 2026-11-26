У польській Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе між президентським палацом та будівлею Міністерства культури, передає Polsat News.

Інцидент стався приблизно о 17:10. Перед Міністерством культури, навпроти президентського палацу, стався випадок самоспалення, розповів речник Служби охорони держави Богуслав Піорковський.

Першими на допомогу кинулися свідки та співробітники SOP, які також викликали інші служби. На місце події прибули карети швидкої допомоги, поліція та пожежна служба. Чоловіка доставили до лікарні.

Територію оточили служби. Поліція поки що не надає інформації щодо подробиць інциденту.

Згодом польський сенатор Гжегож Схетина в ефірі телеканалу TVP заявив, що чоловік, який 25 листопада підпалив себе біля президентського палацу у Варшаві, є українцем.

Інформацію про те, що чоловік, який підпалив себе у Варшаві, виявився українцем з картою поляка сенатору повідомили у міністерстві внутрішніх справ Польщі.

"У нас є інформація від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець, з картою поляка. Він у дуже важкому стані. Рятувальні операції були розпочаті дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна та дуже серйозна", – сказав Гжегож Схетина.

Про обставини трагедії та мотиви чоловіка, за словами Схетини, поки нічого невідомо. Поліція проводить розслідування.

Джерела: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-11-25/samopodpalenie-w-poblizu-palacu-prezydenckiego-trwa-akcja-sluzb/

https://www.tvp.info/96684890/grzegorz-schetyna-w-pytaniu-dnia-25112026-tragiczne-podpalenie-na-krakowskim-przedmiesciu-senator-zdradzil-szczegoly