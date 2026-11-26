Від початку доби 25 листопада на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3870 дронів-камікадзе та здійснив 1647 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському та курському напрямках зафіксували одне бойове зіткнення, на південно-слобожанському – два, на лиманському – дев'ять, на слов'янському – два, на костянтинівському – чотири, на покровському – 18, на олександрівському – два, на гуляйпільському – сім, на оріхівському – два.

За попередніми даними, на покровському напрямку Сили оборони ліквідували 40 окупантів і поранили 21. Знищено вісім одиниць автомобільної і чотири одиниці спеціальної техніки, РСЗВ, пункт управління БпЛА та 55 укриттів. Крім того, знищено або подавлено 193 безпілотники різних типів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MtuedSead8ysAVys6922EybPWbNzcz69k8kLrBFiN3zpxL31CwhwwVbvbwdgJQHsl