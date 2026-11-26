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Київ. 26 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кількість постраждалих внаслідок балістичної атаки РФ на Київ зросла до чотирьох, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Двох медики госпіталізували. Наразі обидва поранених – у тяжкому стані. Двом іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, увечері 25 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі зафіксували влучання в будівлю на території промзони, ще одну нежитлову будівлю і торговельний центр.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8236