Спецпредставник США Джаред Кушнер вважає, що гарантії безпеки для України, подібні до статті 5 Статуту НАТО, стали б вагомим кроком уперед навіть без членства країни в Альянсі.

"Формулювання, що міститься у статті 5, – це "золотий стандарт". Якщо вдасться отримати такі гарантії від інших країн, навіть не будучи членом НАТО, – це буде дуже вагомий крок уперед", – сказав Кушнер в інтерв'ю Матіасу Депфнеру, на яке посилається The Telegraph.

За словами Кушнера, Україна просить більшої конкретики, однак США не зможуть надати її більше, ніж та, що вже існує в межах НАТО. Як пише видання, за словами Кушнера, Путін у принципі погодився на такі гарантії.

В інтерв'ю Кушнер також назвав Путіна "гросмейстером у політиці" та "історичною постаттю". "Можна схвалювати чи не схвалювати його дії, але він, безумовно, є гросмейстером у політиці", – сказав він.

Крім того, Кушнер заявив, що Європа досі не запропонувала переконливого плану завершення війни.