Володимир Путін погодився не застосовувати ядерну зброю і переконує, що таких намірів в нього немає, заявив спецпредставник США Джаред Кушнер, повідомляє ClashReport.

"Поки що Путін виявляє стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю – що, безумовно, є дуже важливим моментом, – і запевнив нас, що не має таких намірів", – сказав він.

Кушнер наголосив, що світ живе "в надзвичайно небезпечний час". За його словами, війна, хоч і обмежена територією України, фактично перетворилася на опосередкований конфлікт, у якому ЄС фінансує та озброює Київ для протистояння РФ.

"Достатньо лише незначного прорахунку, щоб ситуація масштабно загострилася", – заявив спецпредставник США.

Джерело: https://t.me/ClashReport/107562