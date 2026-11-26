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Київ. 26 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Троє постраждалих внаслідок балістичної атаки РФ на Київ увечері 25 листопада, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували. Один поранений – у тяжкому стані", – написав він у телеграмі.

За словами Кличка, у Деснянському районі є також влучання в торговельний центр. За даними деяких пабліків, під ударом знову був ТЦ "Проспект".

Як повідомлялося, раніше в Деснянському районі зафіксували влучання в будівлю на території промзони та ще в одну нежитлову будівлю.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8235