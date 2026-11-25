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Київ. 25 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кількість поранених внаслідок ранкового удару РФ по Шевченківському району Запоріжжя зросла до дев'яти, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Серед них – двоє дітей віком 5 та 11 років", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, зранку кількість постраждалих внаслідок російського удару по Шевченківському району Запоріжжя зросла до шести, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69347