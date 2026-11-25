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Київ. 25 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кабінет міністрів призначив Євгена Мойсюка і Валерія Пойду заступниками міністра оборони України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

У Міноборони уточнили, що герой України Валерій Пойда на новій посаді відповідатиме за розвиток оборонних інновацій і центрів компетенцій у структурі міністерства.

"Головне завдання – скоротити шлях від запиту військових до впровадження технологій на фронті", – йдеться в повідомленні відомства в телеграмі.

Як зазначається, Пойда має значний досвід у протиповітряній обороні. Під час повномасштабного вторгнення він захищав небо на різних напрямках фронту, у 2026 році йому присвоєно звання героя України.

Сергія Білова уряд призначив заступником міністра молоді та спорту.

Крім того, Кабмін звільнив Віталія Балашова з посади заступника міністра цифрової трансформації. Ігоря Вернера звільнили з посади заступника голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7833

https://t.me/ministry_of_defense_ua/16659