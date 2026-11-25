Внаслідок російської атаки на Київ у Деснянському районі є влучання у дві нежитлові будівлі, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Також у Деснянському районі, попередньо, влучання в іще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі", – написав він у телеграмі.

За словами Кличка, раніше в цьому ж районі зафіксували влучання в будівлю на території промзони. Екстрені служби прямують на місце.

Як повідомлялося, увечері 25 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8232