Росія атакує Київ балістичними ракетами, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" – написав він у телеграмі.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8230
Росія атакує Київ балістичними ракетами, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" – написав він у телеграмі.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8230
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