Російські війська ввечері середи атакували реактивними дронами-камікадзе інфраструктуру Кривого Рогу та його околиць, повідомив голова ради оборони оборони Олександр Вілкул.

"Ворог завдав удару двома реактивними шахедами поряд із Кривим Рогом по об'єкту інфраструктури. Ще один удар, також реактивним шахедом, по об'єкту інфраструктури у Центрально-Міському районі", – написав він у телеграмі.

За словами Вілкула, виникли пожежі, руйнування значні. Триває аварійно-рятувальна операція.

Джерело: https://t.me/vilkul/18868