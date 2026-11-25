Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні засобів для забезпечення експлуатації літаків F-16 та відповідного обладнання на суму $621,9 млн.

"Для здійснення цієї закупівлі Україна використає кошти в рамках багатонаціональної програми JUMPSTART, що фінансується Бельгією, Данією, Нідерландами та Норвегією. Ця передача не передбачає використання коштів уряду США", – йдеться в повідомленні на сайті.

Як зазначається, Україна запросила пакет матеріально-технічного забезпечення для F-16, який включає піротехнічні засоби, лабораторне обладнання та послуги з транспортування. Ці позиції додадуть до вже чинної угоди.

У Держдепі наголосили, що продаж посилить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, зокрема шляхом зміцнення ППО. Відправляти в Україну додаткових представників уряду США чи підрядників не знадобиться.

Джерело: https://www.state.gov/releases/bureau-of-political-military-affairs/2026/11/ukraine-f-16-aircraft-sustainment/