Кабінет міністрів призначив Євгена Мойсюка і Валерія Пойду заступниками міністра оборони України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

Також, пише Мельничук, Сергія Білова уряд призначив заступником міністра молоді та спорту.

Крім того, Кабмін звільнив Віталія Балашова з посади заступника міністра цифрової трансформації. Ігоря Вернера звільнили з посади заступника голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7833