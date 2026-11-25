Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп своїм підходом до Володимира Путіна перевіряє його готовність до переговорів, передає агентство dpa.

"Я вважаю, що це працює, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі", – цитує агентство слова Рютте.

За словами генсека НАТО, Трамп випробовував Путіна, зокрема, під час їхньої зустрічі в китайському Шеньчжені минулого тижня.

Рютте пояснив, що Трамп ставить питання: "Чи готовий він сісти за стіл переговорів? Чи готовий він справді долучитися до переговорного процесу?"

Заява пролунала напередодні зустрічі Рютте з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Як повідомлялося, Трамп опублікував у соцмережі фото з Путіним, підписавши його "Мій друг". Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN критикував недостатній, на його думку, тиск США на Путіна. "Якщо ви говорите про Путіна як про друга... звісно, він не відчуває себе вбивцею. Він не відчуває достатнього тиску", – сказав він.