Кабінет міністрів спростив процедуру кодифікації, тобто офіційного затвердження нових зразків озброєння для використання у війську для безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Системи РЕБ, які успішно пройшли випробування, будуть кодифіковані протягом 10 днів на підставі акта випробувань – без зайвої паперової тяганини, а відповідальність за достовірність даних нестиме виробник", – написав він у соцмережі Х.

За словами Корецького, виробникам безпілотних систем більше не потрібно чекати, доки військові підтвердять потребу в конкретній моделі, щоб розпочати кодифікацію. Також встановлено чітку процедуру і строки кодифікації вибухових речовин.