Угорські організації Закарпаття увійдуть до відновленої двосторонньої робочої групи України та Угорщини з питань освіти, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

"До відновленої двосторонньої робочої групи з питань освіти ввійдуть угорські організації Закарпаття, засновники шкіл і експерти", – написав він у телеграмі ввечері середи.

За словами Бутенка, освіта стала однією з головних тем візиту прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на Закарпаття і його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у вівторок.

Міністр повідомив, що на Закарпатті понад 17 тис. дітей навчаються в 91 школі з угорською мовою навчання, ще понад 3 тис. відвідують 122 садочки. З 13 жовтня діє закон, який гарантує освітні права національних меншин, зокрема угорців, і міністерство впроваджує його разом з угорською громадою.

Сторони також завершують підготовку меморандуму про співпрацю в межах програми Stipendium Hungaricum на 2026-2028 роки і готують нову програму спільних наукових досліджень та обмінів дослідниками.

Як повідомлялося, 24 листопада президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розпочали зустріч на Закарпатті.