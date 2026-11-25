Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав санкції, які Європейський союз запровадив проти 15 російських суб'єктів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ.

"Вплив на спроможності Росії виробляти зброю – це саме той крок, який необхідний для послаблення агресора. Ми цінуємо рішучість ЄС у цьому питанні", – написав він у Х.

Сибіга закликав інших партнерів наслідувати приклад ЄС і розширити обмеження на доступ Росії до іноземних технологій та критично важливих компонентів.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу в середу ухвалила рішення додати 15 російських суб'єктів до переліку тих, на які поширюються посилені експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та передових технологій, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС та Європейської ради.