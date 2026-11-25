Аграрії станом на 24 листопада намолотили 52,28 млн тонн зернових та зернобобових з 9,86 млн га, що становить 85% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті.
Торік на 28 листопада було намолочено 52,58 млн тонн зернових з 10,42 млн га, що становило 89% площ, засіяних цими культурами, а тижнем раніше – 50,93 млн тонн з 10,3 млн га.
З урахуванням середнього показника цьогорічний врожай зернових наразі більший приблизно на 1,5% за рахунок кращої врожайності ранніх зернових.
Згідно із даними Мінагрополітики, за останній тиждень валовий збір кукурудзи зріс з 16,29 млн тонн до 18,42 млн тонн: аграрії обмолотили 2,86 млн га, або 62,7% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 64,3 ц/га проти 67,9 ц/га торік.
Щодо олійних, то їх на 24 листопада зібрано 18,82 млн тонн, що приблизно на 8,0% більше, аніж на таку саму дату торік. У тому числі соняшника цього року намолочено 11,55 млн тонн з площі 5,10 млн га, що становить 97,4% прогнозованих площ. Середня врожайність – 22,6 ц/га порівняно із 18,8 ц/га торік.
Сою зібрано з 1,55 млн га, або 96,3% прогнозованих площ. Намолочено 3,36 млн тонн за врожайності 21,8 ц/га проти 23,7 ц/га торік.
В той же час збір цукрових буряків цього року досі суттєво відстає від минулорічного: викопано 8,11 млн тонн коренеплодів із площі 158,2 тис. га, що становить 92,6% від прогнозованої. Середня врожайність – 512,7 ц/га порівняно із 533,9 ц/га торік, коли станом на 28 листопада було зібрано вже 10,27 млн тонн зі 192,2 тис. га.
Як йдеться у релізі, завершується збирання круп'яних культур: гречку обмолочено на 98,0% прогнозованих площ – врожай 61,1 тис. тонн; просо зібрано з 95,8% площ, валовий збір – 91,9 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 62,1 тис. тонн, а гречки – 82,4 тис. тонн.
Мінагрополітики додало, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.
Врожай пшениці становив 26,27 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність – 51,3 ц/га проти 45,5 ц/га торік.
Ячменю зібрано 6,60 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність – 44,5 ц/га порівняно із 39,8 ц/га минулого року.
Врожай гороху досяг 0,84 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність – 27,7 ц/га проти 24,4 ц/га торік.
Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,91 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність – 29,4 ц/га порівняно із 26,3 ц/га торік.
Врожай станом на 24/11/2026 порівняно з врожаєм станом на 28/11/2025
|2025
|2026
|Зміна, %
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа
|врожай
|врожайність
|пшениця
|5051,6
|22960,2
|45,5
|5120,1
|26268,7
|51,3
|1,4
|14,4
|12,9
|ячмінь
|1360,9
|5419,1
|39,8
|1483,0
|6602,1
|44,5
|9,0
|21,8
|11,8
|горох
|275,1
|672,5
|24,4
|302,2
|835,7
|27,7
|9,9
|24,3
|13,1
|кукурудза
|3309,7
|22486,2
|67,9
|2863,6
|18424,2
|64,3
|-13,5
|-18,1
|-5,3
|просо
|н.д.
|62,1
|н.д.
|39,1
|91,9
|23,5
|н.д.
|48,0
|н.д.
|гречка
|н.д.
|82,7
|н.д.
|47,6
|61,1
|12,8
|н.д.
|-26,1
|н.д.
|інші
|н.д.
|898,1
|н.д.
|н.д.
|61,2
|н.д.
|н.д.
|-93,2
|н.д.
|ріпак
|1260,2
|3316,7
|26,3
|1329,1
|3906,6
|29,4
|5,5
|17,8
|11,7
|соняшник
|4800,3
|9019,3
|18,8
|5100,0
|11547,3
|22,6
|6,2
|28,0
|20,5
|соя
|2000,4
|4743,2
|23,7
|1546,7
|3364,5
|21,8
|-22,7
|-29,1
|-8,3
|буряк
|186,6
|9963,1
|533,9
|158,2
|8109,2
|512,6
|-15,2
|-18,6
|-4,0
Дані: Мінагрополітики